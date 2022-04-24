В шелковых платках: Стриженова вместе с повзрослевшей дочкой появилась на пасхальной службе

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Во всем артистку поддерживает муж Александр. Порой они ведут вместе мероприятия.

Пара воспитала дочку Анастасию, которая уже подарила им внука Петра. А также у них есть дочка Александра, которая учится в МГУ. Обычно звезда ТВ все свободное время посвящает семье.

Недавно после поездки в Ереван Стриженова вернулась к работе. Она демонстрировала новые образы в студии. А вот в ночь с 23 на 24 апреля телеведущая отправилась в храм на пасхальную службу.

Она предстала в тренче пастельного цвета и шелковом платке с цветочным узором. В таком же стиле оделась ее 21-летняя дочка. Екатерина поделилась трогательным фото, на котором они вместе держат свечки.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что наследница очень похожа на свою знаменитую маму. «Вы замечательная семья», «Какие красивые», «Словно две капли воды на этом фото», «Выглядите так женственно», «Очень красивы женщины в вашей семье», «Екатерина, какие у вас платки! Шикарно», «Вы после работы еще и не спите, а на службе! Молодцы», — прокомментировали кадр подписчики.

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