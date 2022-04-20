Сама женственность: Семенович в невесомом платье на запах подчеркнула постройневшую фигуру

Анна Семенович уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. После того, как певица покинула группу «Блестящие» ее армия поклонников только стала больше.

Артистка старается быть на позитивной волне. Она хвастается нарядами, длится кадрами из путешествий и мечтает о семьей. Несмотря на то, что блондинка обладает запоминающейся внешностью, в любви ей пока не повезло.

Обычно каждую весну Анна старается похудеть. Она не скрывает, что постоянно работает над фигурой. На днях певица предстала на соревнованиях по фигурному катанию. Из-за неудачного пальто ее фигура просто испортилась.

Но 19 апреля она отправилась на премию Musiс Box Russia, где отметились Лариса Долина и Ольга Бузова. Семенович для красной дорожки выбрала невесомое платье по фигуре с прозрачным верхом на запах и золотой вышивкой. Наряд позволил ей открыть ноги и сделать акцент на талии. Семенович дополнила образ каблуками.

С артисткой выступила Слава. Они не так давно записали совместную песню. Анна получила множество комплиментов. «Вы, просто божественны, просто бомба», «Ой, какой роскошный образ», «Аннушка, вам очень идет», «Вы постройнели», «И девушки прекрасные, и костюмчики прелестные!», «Роскошные формы», «Просто идеально подчеркнули достоинства», — прокомментировали пост подписчики.

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