Валя Карнавал одним милейшим фото показала всю любовь, которую испытывает к Саше Стоуну

Телешоу ТНТ «Звезды в Африке» стало проектом, на котором построили свою любовь Валя Карнавал и Саша Стоун. Блогеры сошлись, помогая и поддерживая друг друга во время съемок, постепенно их дружба переросла в любовь.

Стоуну даже пришлось расстаться со своей девушкой ради Карнавал, но он довольно быстро понял, что испытывает к Вале серьезные чувства.

Вернувшись в Москву, блогеры стали встречаться, сначала тайно, потом открыто. Сейчас они уже не скрывают, что думают о свадьбе и детях. На этой волне Валя Карнавал решила показать своим подписчикам в «Телеграме» всю палитру чувств, которую испытывает к Саше Стоуну.

Знаменитость залезла со своим парнем в одну футболку и с нежностью прижалась к нему. Это фото подписчики звезд приняли с восторгом, заметив, что такие эмоции явно не сыграешь.

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