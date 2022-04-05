Не лицом! Собравшийся жениться на Карнавал Стоун рассказал, чем именно она его впечатлила

Саша Стоун был очарован Валей Карнавал еще на проекте «Звезды в Африке», а сейчас влюбленные продолжили роман.

Блогер Саша Стоун заявил, что хочет жениться на Вале Карнавал. Их отношения завязались на проекте ТНТ «Звезды в Африке». Вначале это была теплая дружба, которая потом переросла в искреннюю любовь.

Недавно стало известно, что ушел на проект Стоун не самым свободным человеком. Брошенная им девушка выложила в Сеть компромат, который подтверждал – он начал крутить любовь с Валей, когда признавался вовсю в чувствах ей.

Стоун подтвердил, так и было. Однако блогер вовремя понял, что она хотела развести его на деньги. Из-за этого сильно переживал. И как раз Валина поддержка оказалась для него целительной, в этот момент чувство благодарности к Карнавал стало переходить на уровень любви.

«Была поддержка, и даже эта поддержка была настолько настоящая и искренняя. Меня так бывшая девушка никогда в жизни не поддерживала. И вот как-то так началось», — рассказал блогер на YouTube-шоу «Точка News».

В ближайшее время Саша Стоун собирается сыграть свадьбу с Валей Карнавал и завести с ней детей.

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