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Самая ноющая – Карнавал, самый сильный – Стоун: Бузова дала определения участникам «Звезд в Африке»

Также ведущая поделилась впечатлениями от общения с Михаилом Галустяном.

Самая ноющая – Карнавал, самый сильный – Стоун: Бузова дала определения участникам «Звезд в Африке»
Михаил Галустян и Ольга Бузова в шоу «Звезды в Африке». Фото: канал ТНТ.

Ольга Бузова на шоу «Ночной контакт» рассказала, как ей работалось над проектом «Звезды в Африке» на ТНТ, дав характеристики его участникам.

Она не скрыла, что с Михаилом Галустяном ей было невероятно приятно работать, по ее словам, комик заряжал своим позитивом всех окружающих.

Среди участников проекта статусом самого сильного Ольга Бузова наградила Сашу Стоуна, самого хитрого – Олега Верещагина. Самая ноющая — Валя Карнавал. Самая притягательная – Алена Водонаева.

Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: личный архив

Досталось и Стасу Ярушину, ведущему «Ночного контакта», который участвовал в прошлом сезоне программы. Ольга считает, что он на протяжении всего шоу крутил интриги на проекте, добавляя ложку дегтя во все события.

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«Звезды в Африке»Алена ВодонаеваВаля Karna.valВаля КарнавалМихаил ГалустянОльга БузоваСаша Стоун