Большие очки, широкие шляпы и другие модные аксессуары на 2022 год
Видео
Как организовать хранение в детской комнате
Видео

Компромат: как Саша Стоун крутил с Валей Карнавал роман и одновременно признавался в любви другой

В Сети опубликовали переписку блогера с возлюбленной.

Компромат: как Саша Стоун крутил с Валей Карнавал роман и одновременно признавался в любви другой
Валя Карнавал. Фото: соцсети

Валя Карнавал и Саша Стоун сблизились во время записи шоу ТНТ «Звезды в Африке». Еще на проекте блогер и спортсмен признавался, что у него чувства к тиктокерше. А когда она была в кандидатах на вылет, без сомнений заявил, что пойдет за ней.

Сейчас, уже находясь в Москве, участники телеэсперимента на выживание не скрывают, что встречаются. В то же время вскрылись интересные факты о Саше Стоуне. Оказалось, что еще будучи на проекте в Лимпопо, признаваясь на камеры в «бабочках в животе» по отношению к Вале Карнавал, он одновременно писал пламенные сообщения своей девушке Валерии.

В настоящий момент она решила придать эти послания гласности и обнародовала в Сети.

«Я тебя безумно люблю», — писал ей Стоун.

Валерия попросила Валю быть осторожной с ее бывшим теперь уже бойфрендом.

Переписка Саши Стоуна с экс-возлюбленной во время проекта. Фото: t.me/pravdadirty

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Звезды в Африке»Валя Karna.valВаля Карнавалновости goоgleСаша Стоун