Бизнесмен, блогер, дрессировщик кота Шантика: как Курбан Омаров стал знаменит благодаря браку с Ксенией Бородиной

В начале 2022 года Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, смог похвастаться микроблогом в Instagram с почти 4,5 млн подписчиками. В нем мужчина показывает всю свою жизнь, но только по законам жанра: интриги, полунамеки, «прогревы», смелые и скандальные заявления.

И очередное расследование Омарова привлекло внимание не только его аудитории, но и миллионов фолловеров его бывшей жены Ксении Бородиной, а вместе с ними — и всего русскоязычного Instagram, так или иначе следящего за жизнью телеведущей. Мужчина обвинил экс-возлюбленную в измене с его другом. Впрочем, обо всем по порядку.

Курбан Омаров: детство, родители

Курбан Омарович Омаров родился 25 августа 1980 года в деревне Хаджалмахи Левашинского района Дагестана, по национальности дагестанец, как и оба его родителя. Отец Омар Омаров строитель, мама Шуанет Гаджиева – преподаватель сольфеджио.

Курбан стал первым ребенком в семье, вскоре у него появился брат Ансар. Прадед по материнской линии Магомед Гаджиев был удостоен звания Героя СССР.

В детстве Курбан, который получил от друзей прозвище Зима, увлекался боксом. Окончив школу, отправился учиться в колледжи Лондона и Борнмута. А получать высшее образование приехал в Москву – в 2002 году он выпустился с факультета менеджмента и строительства Московского государственного строительного университета.

Курбан Омаров: карьера

До того, как стать мужем звезды, Курбан Омаров построил семейный бизнес — вместе с отцом и братом он стал учредителем компании «Жилищная инициатива» в Москве, которая предлагала услуги по строительству зданий и коттеджных поселков. В последующие годы фирма разрослась, образовались филиалы во многих городах и даже странах.

После свадьбы со знаменитой телеведущей Ксенией Бородиной у Курбана Омарова появился еще один бизнес – разработка программного обеспечения «Умный дом». А чуть позже мужчина основал производство модной одежды под брендом Zima Group.

Кроме того, в интервью «Алена, блин!» на YouTube Омаров утверждал, что создал сеть детских игровых центров TeikaBoom. После рождения дочки Теоны они с Ксенией Бородиной вместе задумались о детском досуге в Москве.

«Нашли инвесторов, и у нас сейчас уже пять центров TeikaBoom. Они пользуются бешеной популярностью. За полтора года 92 миллионов окупились. Это суперкрутая тема. Я там тоже в доле», — поведал мужчина.

Активно заявил о себе Омаров как блогер. После рождения дочери Теоны мужчина стал активно вести YouTube-канал «Отец», где публиковал ролики досуга с детьми. Также он стал автором интернет-реалити-шоу TGRM — «Там, где рождаются мужчины», в котором выяснял, каким должен быть настоящий мужчина и семьянин.

В 2019 году Курбан Омаров написал книгу «Откровения мужчины. О том, что может не понравиться женщинам». В ней автор решил поведать об отношениях между полами со знанием дела.

Скандальный блогер Лена Миро, пристально следившая за парой, не раз жестко высказывалась в отношении Курбана Омарова. Она недоумевала, как зарабатывает мужчина, если он постоянно сидит дома и проводит время с домашними животными, обучая их новым навыкам. И решила, что он не кто иной, а новый Юрий Куклачев. За мужчиной закрепился статус «дрессировщика кота Шантика», питомца Ксении Бородиной породы скоттиш-фолд.

Курбан Омаров: личная жизнь

В законном браке Курбан Омаров состоял дважды, и оба они в прошлом. Первой женой бизнесмена стала Алла Воденко. Они поженились в 2008 году, вскоре на свет появился их первенец Омар, которого глава семьи назвал в честь своего отца.

Но мужчина на тот момент был увлечен вовсе не семьей. Он позже признался, что Алле был неверен. Причем, сейчас Курбан понимает, насколько аморально поступал.

«Здесь да, я до сих пор, в каждом интервью и где возможно, извиняюсь перед ней. Я знаю, что я был свиньей, и каждый раз перед ней извиняюсь», — покаялся мужчина на шоу «Давай поженимся!».

Загулы, развлечения и измены мужчины привели к распаду семьи – в 2014 году Курбан и Алла расстались. На тот момент Омаров уже был знаком с телеведущей Ксенией Бородиной – еще в 2012 году они повстречались на вечеринке у звезды «Дома-2» Степана Менщикова, дружили, но оба были несвободны – Бородина строила любовь с Михаилом Терехиным.

А вот в 2014 году у Омарова и Бородиной закрутилось. Новый год они встретили вместе, романтические снимки с бойфрендом телеведущая скрывала, называя мужчину просто Z. На свой день рождения 8 марта девушка объявила о помолвке. И под венец в июле 2015 года они с Омаровым отправились, когда Ксения уже носила под сердцем их ребенка.

Свадьба была устроена по последнему слову – роскошно и помпезно, с приглашением множества звезд «Дома-2» и знаменитостей. Для торжественного банкета молодожены выбрали зал «Наполеон», украшенный в зимней тематике – потому что жених носит прозвище Зима, иначе его даже друзья невесты уже не называли.

В декабре 2015 года Ксения Бородина родила Курбану Омарову дочь Теону. Для обоих наследница стала вторым ребенком – у телеведущей уже была дочка Маруся от брака с Юрием Будаговым. И Омаров с теплотой отнесся к падчерице. С его новой семьей стал жить старший ребенок Курбана, сын Омар, который нашел общий язык и с мачехой, и со сводной сестрой.

Но через год после свадьбы Курбана Омарова уличили в неверности. Мужу Бородиной стали приписывать роман с актрисой Настасьей Самбурской, с которой его заметили в Испании – он потом объяснял, что это была деловая встреча.

Приписали мужчине и еще одну интрижку – с экс-звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой. И Ксения Бородина подала на развод, обратившись к звездному адвокату Александру Добровинскому. Правда, вскоре пара помирилась.

Но в 2020 году в семье снова заискрилось – Омарова заметили в обществе сербской модели Сорайи Вучелич. Девушка утверждала, что встречается с русским бизнесменом с 2019 года, он несвободен, но готов был ради нее развестись.

Однако, когда костер слухов разгорелся, и Омарова, что называется, приперли к стенке, девушка опровергла свои заявления и стала отрицать, что встречалась с мужем Ксении Бородиной. Сама телеведущая никак не прокомментировала ситуацию.

В 2021 году наблюдательные поклонники пары заметили – весной Ксения и Курбан улетели отдыхать, но жили в разных отелях. Заподозрили неладное, поползли слухи о размолвке. И небеспочвенно – уже летом стало ясно, что дело идет к разрыву. В августе суд поставил точку в отношениях пары, и поклонники до конца года были в недоумении – что же стало причиной столь стремительного разрыва одной из самых ярких пар шоу-бизнеса.

Фанаты стали обвинять Омарова в изменах. Его заметили в компании экс-участницы «Дома-2» Леры Фрост, и сама красотка никак оправдываться не собиралась, лишь подогревая интерес к своей персоне. А также подтвердила, что посещала с мужчиной одни и те же мероприятия.

Досталось другой экс-участнице телестройки Тате Блюменкранц. Девушка оказалась на деловом обеде с Омаровым, их тут же зашиперили, и брюнетка долго объясняла – Курбан предлагал ей только совместный проект, ничего кроме.

Начало 2021 года открыло новую страницу в деле о разводе Омарова и Бородиной. Курбан объявил в Instagram, что целый год жена ему изменяла с его же давним знакомым, которого он считал другом, Трофимом Симищенко. Мужчина подчеркнул, что у него есть видеодоказательства, и даже готов их обнародовать, если экс-супруга будет запрещать ему видеться с дочкой.

Многие хейтеры солидарны с мнением Ксении Бородиной, что Курбан Омаров так попытался выжать из истории со знаменитой экс-женой максимум – якобы, за счет черного пиара он все больше и больше прославится, а значит и зарабатывать будет на блогах выше.

Сам Омаров параллельно стал раскручивать историю любви с бывшей девушкой Трофима, Виолеттой. И улетел с ней отдыхать в Тайланд. Судя по всему, точка в этом сюжете еще не поставлена.

Курбан Омаров: рост, вес, пластика

Курбан Омаров ростом 185 см, весит 85 кг. Мужчина в 2021 году сделал пересадку волос на лицо, захотел густую бороду, но своя расти перестала. Для этого он полетел в Стамбул и в местной клинике лег на стол хирурга. Об этом мужчина без стеснения рассказал в специальном репортаже.

А вот другие свои эстетические манипуляции Курбан Омаров не раскрывает. Хотя специалисты уверяют – мужчина изменил внешность при помощи пластики. Имела место ринопластика, а также установка филеров – якобы, с первых своих публичных выходов в свет до настоящего момента мужчина сильно преобразился.

Курбан Омарова сегодня

После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров активизировался в Instagram с новой силой. Мужчина стал снимать тревел-ролики, съездил в туристические регионы страны, о чем рассказывал в своем YouTube-канале «Зима Live». И к концу года представил собственное диджитал-агентство, предложив услуги по съемке и монтажу журналистке и YouTube-блогеру Ксении Собчак.

Кроме того, попытался Омаров и устроить личную жизнь. Он отправился прямиком к телесвахам Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой на шоу «Давай поженимся!», произвел на знаменитую актрису впечатление – она усомнилась в том, что он – альфонс. И помогла определиться с невестой. Курбан выбрал из трех претенденток на его сердце давнюю знакомую по имени Ксения, работающую редактором на проекте.

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