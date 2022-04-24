Народная артистка России: Хаматова придумала, как зарабатывать в Латвии на русскоговорящих

Чулпан Хаматова неожиданно решила бравировать статусом, от которого совсем недавно отреклась.

Чулпан Хаматова так и не появилась в списках актеров рижского театра, куда ее обещали взять после эмиграции в Латвию. При этом, как утверждает ее экс-свекровь Ольга Волкова, три дочки знаменитости пристроились – кто учиться, а кто трудиться.

Тем не менее, Чулпан Хаматова все-таки придумала, как будет зарабатывать на чужбине на русскоговорящих. Явно не на латышском языке она проведет онлайн-курсы по актерскому мастерству. Цена вопроса – 6 тыс. рублей со скидкой. Ранее, до акции ее обучение стоило почти 15 тыс. рублей. Да, не евро. Цена, стоит отметить, весьма божеская.

На платформе «Уроки легенд» Чулпан Хаматова указала, что является народной артисткой России и актрисой театра «Современник», откуда уже уволилась по собственному желанию.

Напомним, ранее звезда сказала, что с легкостью попрощается с важным для российских артистов статусом. Да и в принципе, заявляла актриса, она его не особо ценит.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.