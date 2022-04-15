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Осталась не у дел: Хаматову так и не взяли в рижский театр, а в Москве ей подобрали замену

Растерянной актрисе ничего не приходится делать, как появляться на шоу в Латвии.

Осталась не у дел: Хаматову так и не взяли в рижский театр, а в Москве ей подобрали замену
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматова недавно засветилась в СМИ со скандальным интервью на латвийском телевидении. Под напором журналистки она заявила, что ни во что не ставит свое звание народной артистки России и готова в любой момент отказаться от него.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса уже официально уволена из Театра наций, и Хаматовой подобрали замену в лице Натальи Ноздриной. В спектакле «Враги. История любви» «Современника» вместо нее играет Светлана Иванова.

В Латвии ей практически сразу по приезде предложил работу Алвис Херманис, художественный руководитель Нового Рижского театра. Однако до сих пор, пишет «КП», ее имя не значится в составе труппы.

По данным издания, режиссер очень востребован не только в Латвии и работает в весьма плотном графике, в который ему крайне сложно вклинить новые проекты.

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