«Хаматову убрали»: Собчак сделала публичное заявление об уехавшей артистке

Имя Чулпан Хаматовой больше не значится в составе театра «Современник». Одной из первых в социальных сетях об этом поспешила рассказать Ксения Собчак в социальных сетях.

«Хаматову убрали с сайта «Современника»», — сказала Ксения Анатольевна.

И показала, как при поиске ее фамилии ничего не появляется. Это значит, что для актрисы концы отрезаны.

Напомним, Чулпан Хаматова перебралась на ПМЖ в Латвию вместе с тремя дочками. Пока неизвестно точно нашла ли работу артистка, но в писках рижского театра на сайте ее нет, хотя ей пообещали там местечко.

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