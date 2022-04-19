«Хорош заливать!»: известная журналистка услышала, что Хаматова наговорила латышам и пришла в ужас

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова заявила в эфире, что Чулпан Хаматова обманула латышей во время своего интервью на рижском ТВ.

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Актриса наговорила перед камерой, что с легкостью откажется от звания народной артистки России, которое, дескать, и получать-то не хотела. Алена утверждает, что, если бы Чулпан реально не хотела, она бы не стала собирать тонны справок, которые необходимы для этого почетного статуса.

«Я знаю, как получают звание народных артистов России. Для этого нужно все кабинеты обойти. С анализами, справками о доходах. Ну, все предоставить, чтобы тебя допустили туда. И тебе только через год дадут», — сказала Жигалова. «Так что, Чулпан, хорош заливать», — добавила ведущая.

Напомним, Хаматова эмигрировала в Латвию со своими тремя дочками. Под Ригой у артистки есть коттедж в элитном поселке.

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