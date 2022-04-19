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«Хорош заливать!»: известная журналистка услышала, что Хаматова наговорила латышам и пришла в ужас

Алена Жигалова объяснила, почему Чулпан Хаматова обманывает людей.

«Хорош заливать!»: известная журналистка услышала, что Хаматова наговорила латышам и пришла в ужас
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова заявила в эфире, что Чулпан Хаматова обманула латышей во время своего интервью на рижском ТВ.

Актриса наговорила перед камерой, что с легкостью откажется от звания народной артистки России, которое, дескать, и получать-то не хотела. Алена утверждает, что, если бы Чулпан реально не хотела, она бы не стала собирать тонны справок, которые необходимы для этого почетного статуса.

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

«Я знаю, как получают звание народных артистов России. Для этого нужно все кабинеты обойти. С анализами, справками о доходах. Ну, все предоставить, чтобы тебя допустили туда. И тебе только через год дадут», — сказала Жигалова. «Так что, Чулпан, хорош заливать», — добавила ведущая.

Напомним, Хаматова эмигрировала в Латвию со своими тремя дочками. Под Ригой у артистки есть коттедж в элитном поселке.

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