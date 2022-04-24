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«Отключаю комментарии!»: Галкин пожаловался на атаку «троллей» в своих соцсетях

Максим Галкин отключил комментарии для своих публикаций в Интернете.

«Отключаю комментарии!»: Галкин пожаловался на атаку «троллей» в своих соцсетях
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин появился в день Пасхи перед своими поклонниками в социальных сетях из Израиля.

Муж Аллы Пугачевой пожелал своим зрителям мира и добра. И сообщил, что принял решение отключить комментарии в своих социальных сетях и в Telegram.

Галкин заметил, что некоторые посты выглядят слишком подозрительно – чересчур большими. Он полагает, что сообщения являются проплаченными. Чтобы «не кормить троллей», комик теперь будет без обратной связи от подписчиков.

«Я отключаю комментарии!» — сказал артист.

Ранее, Максим Галкин признался, что испытал в России финансовые трудности – с ним стали разрывать контракты на рекламу и проведение концертов. Теперь комик объявил до середины июня гастроли по израильским городам.

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