«Идеальный!»: рецептом быстрого воздушного кулича без опары поделилась Антонова

Наталия Антонова готовит праздничный пирог для своих близких.

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими поклонниками в телеграме рецептом аппетитного пасхального кулича.

«Идеальный кулич! Влажные куличи без замеса руками и опары готовить очень просто и быстро. А получаются они такими вкусными, ароматными, мягким и воздушными!» — сказала Антонова.

Ингредиенты на 3 кулича: молоко теплое – 200 мл, сахар – 200 г, ванильный сахар – 2 ч. л., яйцо – 3 шт., сметана 20% — 100 г, масло сливочное растопленное – 100 г, мука – около 600 г, дрожжи сухие – 14 г, соль – 0, 5 ч. л., изюм – 120 г + 1 ч. л. муки.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Форму использовать диаметром 11 см, высотой – 8, 5 см.

В миску вбить яйца, бросить сахар, ванильный сахар, шепотку соли, взбить до пышности.

Влить теплое молоко, положить сметану, растопленное масло, размешать. В другую миску просеять муку, положить дрожжи, не растворяя в молоке, перемешать венчиком.

К жидким ингредиентам добавить частями муку, замесить тесто. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана, тягучим.

Мытый изюм залить на минуту кипятком, обсушить полотенцем, смешать с ложкой муки. Бросить в тесто, размешать. Накрыть пленкой, поставить на час-полтора в тепло для подъема. Должно увеличиться примерно в два раза.

Разделить на три части, заполнить формочки, выровнять макушки, сформировав шапочки.

Накрыть формы с тестом пленкой, оставить примерно на час. Тесто должно подняться, уволившись в размере почти в 2 раза.

Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать 40 минут. Проверять готовность деревянной палочкой.

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