«Я потерял рекламные и концертные деньги»: Максим Галкин признался в финансовых трудностях

Телеведущий и пародист Максим Галкин анонсировал свои выступления в Израиле, где уже почти два месяца находится с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой.
В микроблоге Максим Галкин объяснил, что намерен давать концерты, чтобы содержать семью в Израиле.
В России, по словам Максима Галкина, он лишился возможности зарабатывать на комфортную жизнь. Как признался Максим Галкин, у него возникли материальные трудности после 24 февраля.
«24 февраля я был в Москве. Не в Израиле. В течение двух последующих дней у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России отменили мои концерты.
Концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть и заодно запланировал здесь концерты», — поделился Максим Галкин в микроблоге.
Он добавил, что его очень многое связывает с Израилем. И эту страну, так же, как и Россию, он считает своей родной землей.
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