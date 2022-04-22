«Я потерял рекламные и концертные деньги»: Максим Галкин признался в финансовых трудностях

Телеведущий Максим Галкин объяснил поспешный отъезд в Израиль и гастроли по этой стране.

Телеведущий и пародист Максим Галкин анонсировал свои выступления в Израиле, где уже почти два месяца находится с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой.

В микроблоге Максим Галкин объяснил, что намерен давать концерты, чтобы содержать семью в Израиле.

В России, по словам Максима Галкина, он лишился возможности зарабатывать на комфортную жизнь. Как признался Максим Галкин, у него возникли материальные трудности после 24 февраля.

«24 февраля я был в Москве. Не в Израиле. В течение двух последующих дней у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России отменили мои концерты. Концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть и заодно запланировал здесь концерты», — поделился Максим Галкин в микроблоге.

Он добавил, что его очень многое связывает с Израилем. И эту страну, так же, как и Россию, он считает своей родной землей.

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