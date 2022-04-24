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«Ни в коем случае!»: почему Шац отговаривал мужа Глюкозы от неравного брака с ней

У Натальи Ионовой и Александра Чистякова глобальная разница в возрасте.

«Ни в коем случае!»: почему Шац отговаривал мужа Глюкозы от неравного брака с ней
Глюкоза с мужем. Фото: Евгения Гусева/ КП.

Наталью Ионову (Глюкоза) и Александра Чистякова познакомила много лет назад Ксения Собчак. Несмотря на то, что певице на тот момент было всего 19 лет, а бизнесмену уже 32, между ними сразу вспыхнула искра.

Влюбленные не могли часто видеться из-за плотного гастрольного графика артистки, но выбравшись в отпуск в Париж, поняли, что должны быть вместе. Чистяков поспешил познакомить любимую с родителями, но тянул с росписью. Ионова решила, что нужно брать инициативу в свои руки.

Глюкоза. Фото: соцсети

«Чистяков, женись на мне!» — прямо сказала она возлюбленному.

Растерянный бизнесмен спросил у своего приятеля юмориста Александра Шаца, что ему делать.

«Ни в коем случае!» — попытался отговорить друг, полагая, что брак будет слишком неравным.

Но, как видим, Чистяков не послушал приятеля. В официальных отношениях пара состоит с 2006 года, они имеют двух дочек – Лиду и Веру. По материалам Tatler.

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