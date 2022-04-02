Семейная готовка: Глюкоза приготовила простой овощной крем-суп по рецепту своей дочки

Певица пришла на шоу Ольги Бузовой с 14-летней наследницей, которая готовит дома лучше мамы.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, выступает на сцене много лет. Она в начале карьеры скрывала свою личность. Однако потом выяснилось, что блондинка даже снималась в «Ералаше».

Теперь она счастлива в браке с бизнесменом и растит дочек: Лидию и Вера. Артистка в свои 35 лет не перестает восхищать своей стройной фигурой поклонников. Она также снимается в кино.

А вот на днях Глюкоза приняла участие в шоу «Бузова на кухне». Она появилась в студии со своей старшей дочкой, которая тоже поет. Лидия носит голубые волосы. Она предпочитает, чтобы ее звали Рей.

На кухне Ольги Бузовой именно наследница артистки предложила приготовить крем-суп по ее рецепту. Девушка призналась, что однажды захотела приготовить овощной крем-суп с сыром и сделала это из тех продуктов, которые нашла в холодильнике.

«Я в шоке, как она научилась готовить. И это при том, что у нас дома есть специальные люди, которые готовят», — призналась Глюкоза.

Для приготовления они взяли: сельдерей, томаты, морковь, репчатый лук, чеснок лайм, курица, брокколи, куркума, орегано, зелень, оливковое масло, сливочное масло, сливочный сыр. Там ж был бок-чой, но оказалось, что Лидия очень его любит, но найти эту капусту сложно в Москве. Поэтому дочка певицы ее отварила и просто съела в прикуску.

А для супа, она отворила курицу, а также нарезанную кубиками морковку и другие овощи сварила в бульоне, обжарила лук, добавила специи, сок лайма и сливочный сыр. Полученную массу Лидия измельчила в блендере и украсила зеленью.

«А у нас ушло реально 30 минут», — удивилась Бузова.

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