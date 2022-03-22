Глюкоза в красном платье с пайетками и в туфлях-лодочках появилась на премьере фильма с Яглычем

Певица Глюкоза в красивом красном платье с пайетками и в туфлях лодочках появилась на премьере семейной комедии «Моя ужасная сестра» вместе с актером Владимиром Яглычем. Они вместе сыграли главные роли в этой картине. Экранной дочерью певицы стала юная актриса София Петрова.

Отметим, что вместе с Глюкозой на премьеру пришла и ее старшая дочь Лида. На фоне матери она выглядела настоящей бунтаркой: растрепанные бирюзовые волосы, многочисленные цепи в ушах и на шее, многослойный наряд, небрежно спадающий с плеч.

«Я строгая мама, но своим детям стараюсь быть, прежде всего, другом. А вообще, в воспитании детей главное — это воспитать себя». Глюкоза

Напомним, что по сюжету фильма «Моя ужасная сестра» героиня Глюкозы после развода собирается замуж. Однако дети от предыдущих отношений всячески стараются сорвать свадьбу, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.