«Очень стильная штучка»: Глюкоза оценила новый трек дочери

Старшая дочь исполнительницы Глюкозы опубликовала в своих социальных сетях кусок новой песни «Вспоминай обо мне».

Лида Чистякова, как и ее родительница в детстве, любит озорничать и часто дает повод для вызова родителей в школу. Однако есть у Лиды и великолепный голос. Поклонники уверены, что он достался юной артистке от матери.

«Очень стильная штучка. Песня невероятная! У моей Лиды премьера! «Вспоминай обо мне» уже можно послушать, перейдя по ссылке», – похвалила Глюкоза свою старшую наследницу, которая пошла по ее стопам.

Лида выбрала в качестве обложки для трека свою фотографию. Сейчас у наследницы Глюкозы короткие черные волосы. Свой готический вид Лида подчеркивает колье с шипами, цепями и броским макияжем.

К слову, Глюкоза поддерживает свою наследницу вне зависимости от образа Лиды.

Напомним, ранее Глюкоза запечатлелась со своими подросшими детьми. Обе дочери артистка носят короткие прически, в отличие от мамы с роскошными локонами.

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