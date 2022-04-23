Танцы и песни: Бородина в платье-жакете в клетку «виши» и модных лоферах повеселилась в клубе

Телеведущая решила покрасоваться в новом наряде. До поздней ночи она танцевала с подругами, а потом пела в машине.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что после шоу «Дом-2» к ней сразу пришла слава. Со временем Ксения перестала подрабатывать диджеем и стала еще и блогером.

Она смогла заработать на большой особняк и теперь регулярно отдыхает на дорогостоящих курортах. А вот с мужем Курбаном Омаровым она развелась в прошлом году. Теперь звезда предпочитает с ним не общаться.

Если раньше вечера Ксения чаще всего проводила с дочками, то теперь она все чаще выходит в свет и встречается с подругами. Также телеведущая постройнела, поэтому часто балует себя обновками. А вот накануне она отправилась в клуб.

Для такого случая Бородина облачилась в черные мини-шорты и платье-жакет с поясом с клеткой виши. Лук дополнили белые лоферы на тракторной подошве, которые в тренде не первый сезон. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

На вечеринке Ксения много танцевала вместе с подругами. Она также подпевала, слушая песни. Даже в машине потом телеведущая не переставала петь.

Поклонник восхитились тем, как теперь выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы просто бесподобна», «Наряд крутой», «Ксения, вы стали более раскрепощенной», «А наряд вас украсил», «Как вы отрываетесь с подругами! Куда делась домоседка?», «Жакет прям идеально сидит», «Как мне нравится ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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