«У вас бы волосы на голове зашевелились»: Бородина пояснила, почему хранит в тайне причину развода с Омаровым

Телеведущая отметила, что теперь не будет торопиться со свадьбой. Она также возмущена тем, что бывший муж постоянно о ней говорит на публике.

Ксения Бородина больше 15 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что благодаря шоу «Дом-2» у нее появились миллионы поклонников. Ксения стала хорошо зарабатывать, переехала в большой дом, где растит детей: дочку Марусю от первого брака и дочку Теону от второго мужа.

В 2021 году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Она предпочла сделать все тихо и даже без дележки имущества.

Недавно Омаров в соцсетях стал обсуждать, что Бородину видели в компании его бывшего друга. Бизнесмен заявил, что у него есть вопросы к тому человеку, с кем он дружил. Это вывело из себя телеведущую. Примечательно, что она ответила бывшему мужу, заявив, что он поступает не по мужски, когда лезет в ее постель.

Но Курбан отметил, что такой реакцией она только подтвердила возможную измену. Поклонники постарались поддержать Ксению. Они считают, что ей не нужно реагировать на выпады обиженного экс-супруга.

«И не собиралась, но когда тебя год трогают постоянно, это уже перешло все грани… Я все время молчу и никому не отвечаю и это за слабость принимают. Поверьте, если бы люди узнали правду, у вас бы волосы на голове зашевелились. Там мало что про человеческое отношение… Но я не жертва и не строю из себя ее! И если я вам улыбалась первое время в сторис, это не значит, что все легко для меня прошло. Просто у меня нет привычки рыдать на камеру и посвящать в свое личное», — пояснила телеведущая.

Также она призналась, что в следующий раз торопиться с браком не будет.

«Давайте так, сейчас нет у меня цели выйти замуж, вы думаете не зовут?! Я просто больше не буду никуда торопиться как раньше.. Спокойно буду наслаждаться жизнью», — заявила Бородина.

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