«Придает нотку элегантности»: Бородина щегольнула в ультрамодном тренче из кожи оливкового цвета и с сумкой Dior

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что привыкла находится в центре внимания. За ней наблюдают не только зрители, но и миллионы поклонников.

Ксения в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она рассталась с Курбаном Омаровым и стала больше времени уделять себе. Телеведущая постройнела после шоу «Ледниковый период».

Бородина часто балует себя дорогостоящими обновками. Еще недавно она носила пальто и бомберы, а теперь брюнетка похвасталась новым нарядом.

После фотосессии, где она примерила белоснежный костюм и платье-бюстье, телеведущая решила отправиться домой в остромодном кожаном тренче оливкового цвета. Наряд дополнили кеды с блестками и сумка Dior. Ксения покрасовалась на камеру.

Поклонники осыпали комплиментами звезду. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«На Ксении Бородиной очень популярна модель кожаного плаща в виде тренча длины миди, отметим, что это является трендом в этом сезоне. Плюс придает особую нотку элегантности закрытый глухой воротник. И конечно кеды — удобство и комфорт. Они снижают градус некой экспрессии, потому что кожа дает всплеск неоднозрачных эмоций. Крой элегантности, комфорт на ногах и яркая сильная заявка на мускульность за счет темной кожи. Хороший баланс в образе. Конечно, без излишеств в макияже, прическе, аксессуаров делает этот образ очень модным, но при этом и классическим. Его можно соотнести к долгой моде. В средней полосе России эту вещь носят в течении полугода, поэтому явно хорошая инвестиция в гардероб как модных див, так и девушек, которые не следят за модой. Могут приобретать, не жалея», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!