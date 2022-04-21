Просто леди: Маликова в твидовом костюме с шортами-бермудами отметилась на променаде

Дочка Дмитрия Маликова похвасталась своим новым нарядом. Она сочетала несколько трендов.

Стеша Маликова является известной модницей. Она выросла в семье певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Примечательно, что они всегда поощряли увлечения наследницы.

Еще во время учебы в МГИМО она стала бизнесвумен, запустив свой бренд одежды. Теперь наследница артистки открыла свой шоурум. Она уже представила новую коллекцию одежды. Ей удалось поддержать ряд трендов.

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Ранее Маликова решила продемонстрировать, в чем актуально ходить этой весной. Она рекомендовала носить клетчатую рубашку, которую назвала универсальной вещью, которую можно сочетать со многими нарядами.

Также она показала модную кожаную косуху и кардиган в цветочек. Накануне Стеша отправилась на променад, устроив фотосессию на улице. Она щегольнула в костюме сливочного цвета. Твидовый жакет и щорты-бермуды дополнили бархатные казаки.

Поклонники восхитились модным нарядом. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, твидовые жакеты стали трендом весны. «Очень красиво», «Красавица», «Ну просто роскошный костюм», «Наряд бесподобный», «Какой благородный цвет», «Выглядит круто!», «Теперь так выглядят юные леди», «Цвет очень нежный», «Хороша», «Ножки такие стройные», — прокомментировали пост подписчики.

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