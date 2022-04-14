«Весенний musthave»: Стеша Маликова похвасталась клетчатой рубашкой и курткой цвета карамели

Дочка Дмитрия Маликова отметила, что с одной вещью может создать несколько луков.

Стефания Маликова является дочкой знаменитого певица Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Они души не чают в наследнице и всегда берут ее в путешествия и на светские рауты.

С юных лет Стеша интересовалась модой. Несколько лет назад она запустила свой бренд одежды. А потом наследница артиста окончила МГИМО и погрузилась в работу. Теперь она часто создает молодежные образы.

Недавно Маликова показала, как сочетать брюки клеш с кардиганом. Также она похвасталась трикотажным жакетом. А вот на этот раз дочка певица примерила джинсы клеш и клетчатую рубашку.

Она дополнила образ кожаной курткой цвета карамели. В руках у нее была сумка-кейс в тон. Стеша поддержала тренд на многослойные аутфиты. Она решила объяснить, почему выбрала такой наряд.

«Наш весенний musthave. Если с одной вещью вы можете придумать минимум три образа, значит это отличное вложение в ваш гардероб. По-другому я называю это musthave», — написала модница.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие следят за ее советами. Она в свою очередь показала еще ряд нарядов, которые носит в этом сезоне.

«Ну вы крутая», «Красиво», «Рубашка действительно универсальная», «Вы прям утонули в наряде», «Мне нравится куртка и ее бомбический цвет», «Вам идет, а я буду в этом нелепо выглядеть», «Платье и шляпки больше нравятся, чем такие луки», «Для прополки в саду точно подойдет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!