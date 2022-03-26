«Удлиняют ноги»: Стеша Маликова щегольнула в шортах-юбке с высокой посадкой и клетчатой рубашке

Дочка Дмитрия Маликова раскрыла один секрет образа. Она выбрала женственный и расслабленный лук.

Стеша Маликова является известной модницей. Она выросла в семье Владимира Преснякова и Елены Изаксон. С малых лет дочка артиста много путешествовала и посещала светски рауты с родителями. Ее стала интересовать мода.

Вскоре она стала учится в МГИМО и два года назад запустила свой бренд одежды. Теперь юная бизнеследи хвастается нарядами и дает советы. Она знает, как одеться, чтобы выглядеть изысканно.

Недавно Маликова похвасталась жакетом и джинсами. На весну она также приобрела модную куртку цвета какао. А вот 26 марта наследница артиста облачилась в шорты с высокой посадкой черного цвета и клетчаю синюю рубашку.

Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Стеша также дополнила лук ботинками с толстой подошвой на шнуровке. Она покрасовалась на камеру в своем наряде.

«Время шорт настало! Так как шорты, скороенные как юбка, они визуально вытягивают и удлиняют ноги. Эта модель одновременно расслабленная и очень женственная», — написала модница.

Поклонники отметили, что у нее получился достаточно яркий и современный образ. Однако не все решили, что такой наряд уместен, когда на улице еще сошел не весь снег.

«Какая красивая», «Ну вас то точно идет», «Классные шорты», «Это круто», «Вы просто бесподобны», «да, мне по вкусу такие наряды», «Вы словно сбежали из клипа», «Что-то в этом явно есть», «Не холодно для шортиков? Еще снег идет», — стали писать пользователи Сети.

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