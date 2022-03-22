«Получилось бомбически»: Стеша Маликова щегольнула в остромодной куртке цвета какао

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Еще несколько лет назад она переживала за экзамены. Юная бизнес-леди не хотел подвести отца Дмитрия Маликова.

Она не скрывает, что любит выглядеть женственно, поэтому два года назад запустила свой бренд одежды. Теперь наследница артиста создает романтические платья, повседневные наряды для молодых людей и теплые луки.

Недавно Маликова хвасталась костюмами и гуляла в трикотажных куртках-рубашках. Теперь она решила похвастаться обновкой. Бизнес-леди щегольнула в джинсах клеш и кожаной куртке свободного кроя с отложным воротничком. Она выбрала необычный кофейный оттенок. Стеша покрасовалась перед зеркалом в своем весеннем наряде.

«Этот цвет изначально самый спорный у нас, у нас его еще не было в палитре наших изделий. Но в итоге получилось бомбически круто! Цвет какао! Самый важный фактор в этом — качество кожи. Выбирали из самых лучших образцов. Мягче кожи, чем эта, мне кажется, не существует», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие отметили, что приталенные куртки и обычные косухи уже надоели, поэтому ее вариант привлек внимание. «Мне нравится», «Как же это красиво», «Стиляо», «Ох, да!», «С джинсами особенно хорошо», «Я любуюсь», «Очень крутой фасон», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!