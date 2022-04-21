Организаторов съемок, на которых застрелили Галину Хатчинс, оштрафовали на $136 тысяч

Это штраф от местных чиновников за нарушение правил техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Создателей фильма Rust, а конкретно компанию Rust Movie Productions LLC, оштрафовали на 136 793 доллара за «умышленное и серьезное» нарушение правил техники безопасности на рабочем месте.

Такое решение приняло Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико после инцидента с гибелью оператора Галины Хатчинс. Чиновники проводили свое расследование шесть месяцев и в итоге назначили максимальный штраф из возможных, хотя для западного кинобизнеса это довольно скромная сумма.

«Были допущены серьезные управленческие ошибки, — цитирует Deadline секретаря кабинета министров по охране окружающей среды Джеймса Кенни. — Более чем достаточно доказательств, чтобы предположить, что, если бы они следовали стандартной отраслевой практике, не произошло бы смертельного выстрела в Галину Хатчинг и серьезного ранения Джоэла Соуза. Это полное несоблюдение работодателем признанных национальных протоколов, обеспечивающих безопасность сотрудников».

В отчете сказано, что руководство компании знало о несоблюдении правил обращения с огнестрельным оружием на съемочной площадке и продемонстрировало явное безразличие к безопасности сотрудников. В результате 21 октября 2021-го главный актер проекта Алек Болдуин выстрелил боевым патроном в сторону камеры, ранив режиссера и оператора. Последняя скончалась в больнице.

Звезда кино уверяет, что не знал о том, что оружие заряжено опасным патроном, да и вообще не нажимал на курок. Напомним, что он также является одним из продюсеров фильма, так что тоже должен будет раскошелиться на оплату штрафа.

Добавим, что расследование и штраф чиновников не имеют никакого отношения к уголовному делу по факту гибели оператора. Также к создателям фильма было подано несколько гражданских исков. Так что это далеко не последнее наказание для киноделов, пытавшихся снять вестерн.

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