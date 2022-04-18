Новости шоу-бизнеса: Пугачева отметилась в израильском ресторане, Нетребко возвращается к работе, Садальский и Кравченко уехали из России

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне в Сети появились кадры, где Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми отдыхают в израильском ресторане, отмечая Вербное воскресенье.

Тем временем стало известно, что Анна Нетребко возвращается к работе. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

Алла Пугачева решила отметить Вербное воскресенье в израильском ресторане. Накануне она опубликовала кадры в своей соцсети.

По поводу праздника Примадонна нарядилась с детьми в одном стиле, выбрав торжественный белый цвет.

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Как Максим Галкин помолодел в Израиле

На кадрах, которые Алла Борисовна опубликовала в Сети, отметился и Максим Галкин. Юморист пребывает в отличной форме – он сделал новую короткую стрижку, уже хорошо загорел, из-за чего его белозубая улыбка смотрелась еще ярче.

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Анна Нетребко возвращается к работе

Анна Нетребко наслаждается отдыхом в Египте. Но отпуск она вынуждена прервать, так как возвращается к работе. Об этом оперная дива сообщила в своей соцсети.

«И вот я прерываю свое прекрасное путешествие и неожиданно возвращаюсь к работе… надо сделать этот шаг к нормальной жизни, хотя мне очень жаль расставаться с прекрасным Египтом!» — сказала Нетребко.

Отар Кушанашвили высказался о Нурлане Сабурове

Нурлан Сабуров недавно стал очень обсуждаемой персоной из-за троллинга, который ему строили в США зрители, куда он приехал на гастроли.

Отар Кушанашвили отметил, что комик поступил очень глупо, полетев на работу в Штаты именно в это время. Но и зрители, по мнению журналиста, поступили грубо. Ведущий считает, что требовать от юмориста давать оценку ситуации в мире не нужно.

Стас Садальский с подругой уехали из России

Стас Садальский довольно плотно дружит со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко. Они вместе проводят время на домашних посиделках, прогуливаются по Москве и играют на одной сцене со спектаклем «Гвоздь сезона».

Именно с этой постановкой артисты прибыли на гастроли в Беларусь. На вокзале Стас Садальский запечатался со своей подругой, нежно держа ее за руку.

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