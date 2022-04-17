«Ну вот и мы уехали из России!»: Садальский за руку с подругой сделал признание

Стас Садальский довольно плотно дружит со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко. Они вместе проводят время на домашних посиделках, прогуливаются по Москве и играют на одной сцене со спектаклем «Гвоздь сезона».

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Именно с этой постановкой артисты прибыли на гастроли в Беларусь. На вокзале Стас Садальский запечатался со своей подругой, нежно держа ее за руку.

«Ну вот и мы уехали из России! И доехали! Стоим с Таней на перроне в любимом Минске. Минск, встречай, Гродно, встречай! Прибыли к братьям в такой чудесный праздник, в Вербное воскресенье или Вербніца – по-белорусски. Есть старинное поверье: если сегодня дотронешься до вербы, то передаст она тебе свою силу и красоту. А еще лучше похлестать веточками кого-то, приговаривая «Не я б’ю, вярба б’е!» (не я бью, верба бьет). Побью Таньку сегодня! Или нет, не буду… Она меня и так по роли на сцене бьет… Сильно. Может переиграть. В общем, ждем всех вечером на нашем спектакле «Гвоздь сезона» Будем любить и поздравлять!» — пошутил Стас Садальский.

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