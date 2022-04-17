«Надо сделать этот шаг к нормальной жизни»: Нетребко заявила, что неожиданно для себя возвращается к работе

Анна Нетребко активно делилась свежими снимками из Египта. И по традиции вела «острый» репортаж из новых для нее мест, восхищаясь пейзажами и красотами пустыни. Особой впечатление на артистку произвела поездка на верблюдах. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова показала себя как первоклассная наездница, а ведь управлять верблюдом не так то просто.

Однако еще находясь в Египте, Анна Нетребко дала понять, что ей нужно вернуться к работе, сделав шаг к нормальной жизни. Ранее в СМИ писали, что оперная дива будет блистать в театре Монте-Карло. Первый спектакль запланирован на 22 апреля, а заключительный состоится 30-го числа.

больше по теме Нетребко в чалме и струящихся шароварах из шифона уселась верхом на верблюда в Египте Оперная дива призналась, что ее мечта сбылась.

«И вот я прерываю свое прекрасное путешествие и неожиданно возвращаюсь к работе… надо сделать этот шаг к нормальной жизни, хотя мне очень жаль расставаться с прекрасным Египтом! Часть моего сердца навсегда останется здесь и я еще вернусь», — написала Анна в своем микроблоге.

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