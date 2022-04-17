«Это приговор Сабурову»: есть ли будущее у комика, прокомментировал Кушанашвили

Нурлан Сабуров недавно стал очень обсуждаемой персоной из-за троллинга, который ему строили в США зрители, куда он приехал на гастроли.

Отар Кушанашвили в эфире авторского YouTube-проекта «Каково?!» отметил, что комик поступил очень глупо, полетев на работу в Штаты именно в это время. Но и зрители, по мнению журналиста, поступили грубо. Ведущий считает, что требовать от юмориста давать оценку ситуации в мире не нужно.

В то же время Нурлан Сабуров, полагает Отар Кушанашвили, сильно опростоволосился, когда ответил некорректной шуткой на перфоманс одной из зрительниц в одежде с красными пятнами. Стендапер отмочил шутку про месячные и журналист уверен – это худшее, что мог придумать артист в этот момент.

Кушанашвили предположил, что зрительница не просто так решила показать эту сценку, ведь не исключено, что в ее семье есть какая-то личная трагическая ситуация.

Он сопоставил поступок Нурлана Сабурова с тем, что произошел с Уиллом Смитом, когда он, защищая честь своей жены, дал леща комику во время церемонии «Оскара». После этого его осудила не только академия, но и СМИ, его зрители. Предвосхищая события, он публично покаялся и отказался сам участвовать в мероприятиях «Оскара».

Отар Кушанашвили полагает, что в ситуации с Нурланом Сабуром должны быть схожие последствия. Однако их не будет.

«Шутка про месячные – это приговор Нурлану Сабурову. В другом обществе», — сказал Отар.

Журналист также напомнил ситуацию с Маратом Башаровым, который избивал всех своих жен и признавал это. Но при этом артист не только продолжает работать на ТВ и в кино, но и, по его заверениям, стал еще более востребованным.

Поэтому, думает Отар Кушанашвили, Нурлан Сабуров вернется в Россию и будет работать как ни в чем ни бывало. Эта ситуация никак не отразится ни на его популярности, ни на его заработке.

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