Красавец-мужчина: загорелый и помолодевший в отпуске Галкин вывел жену в свет

Максим Галкин в честь праздника Вербного воскресенья вывел свою жену Аллу Пугачеву, а также детей Лизу и Гарри в свет. Артисты с отпрысками посетили один из ресторанов Кесарии в Израиле.

Кадры из заведения обнародовала Примадонна, которая решила таким образом поздравить своих подписчиков с православным праздником.

Судя по опубликованному видео, юморист пребывает в отличной форме – он сделал новую короткую стрижку, уже хорошо загорел, из-за чего его белозубая улыбка смотрелась еще ярче.

Кроме того, в Кесарии Галкин увлекся велоспортом, совершая регулярные прогулки к побережью. Возможно, что именно благодаря активному образу жизни он приобрел подтянутую форму и стал выглядеть еще моложе.

Впрочем, Алла Борисовна тоже хорошо выглядит, совсем не болезненно, как писали некоторые паблики и СМИ.

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