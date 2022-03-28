«Он же актер!»: реальность пощечины Уилла Смита оценил боец ММА Магомед Исмаилов

Курбан Омаров специально связался со спортсменом по этому поводу.

Уилл Смит заставил говорить о себе мировую публику. Прямо во время церемонии «Оскара» артист на сцене надавал оплеух Крису Року. Комик публично оскорбил его жену актрису Джаду Пинкетт-Смит, посмеявшись над ее проблемой с волосами.

Блогер Курбан Омаров задался вопросом: «А настоящим ли был удар Уилла Смита?» Об этом он поговорил с профессиональным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Спортсмен ответил, что не видит в движениях артиста фальши, удар хоть и не был сильным, но являлся настоящим. Да и неподдельное негодование Смитта, когда он с места высказал все комику трудно сыграть.

«Он же актер! И как актер он может убедить. Но после того, как Уилл Смит пощечину дал и говорил в конце, чтобы тот не смел трогать его жену… Я поверил ему. Я считаю, что он ему леща дал», — прокомментировал Исмаилов.

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