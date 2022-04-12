Загнанный в тупик: Сабурову свистом и хлопаньем сорвали очередной концерт в Америке

Люди недовольны, что комик не желает прямо обозначить свою позицию.

Нурлан Сабуров в настоящий момент отправился на гастроли по Америке. Однако все пошло не по плану комика, который рассчитывал тихо-мирно рассказать свои шутки в залах, а потом сосчитать гонорар.

В Лос-Анджелесе нормальное течение концерта было прервано требованием зрителя из зала обозначить свою позицию о происходящем в мире. Нурлан Сабуров попытался отшутиться, а потом сказал, что не будет ничего говорить.

И вот новый город на карте США — Сиэтл, и очередной сорванный концерт. На сей раз создавалось полное ощущение того, что некоторые люди пришли специально на выступление Сабурова, чтобы потроллить его. Недовольных мягкотелостью Нурлана на сей раз оказалось гораздо больше.

«Нурлан, а здесь будет так же, как в Лос-Анджелесе!» — сразу выкрикнули из зрительского зала. «Ты собираешься возвращаться в Россию?» — спросила его девушка с места. На все вопросы комик отвечал что-то невнятное, явно опешивший от такого приема. Хлопки в ладоши и улюлюканья со всех сторон добавляли ситуации перцу.

Впереди Сабурова ждет еще зрительский прием в Нью-Йорке, Чикаго и Майами.

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