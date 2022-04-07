Скрылся за океаном: комик Нурлан Сабуров покинул Россию

Ведущий шоу «Что было дальше?» сейчас в США.

Стендап-комик Нурлан Сабуров давно не появляется в соцсетях. Подписчики из Казахстана уже начали хейтить артиста за его молчание по поводу украинских событий. Как оказалось, Сабуров покинул Россию. Сейчас он находится в США.

О том, что у артиста запланирован тур за океаном, он анонсировал еще в январе. И сейчас стало известно, что концерты российского комика казахстанского происхождения не отменены в Америке. Об этом, в частности, пишет блогер Виктория из Лос-Анджелеса.

«Его так и не отменили. Лос-Анджелес, мы первые в этом туре!», — пишет Виктория.

В туре у Сабурова, к слову, Сиэтл, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Нью-Йорк. Последнее выступление назначено на 17 апреля. Затем он появится в Раменском и уедет выступать в Израиль.

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