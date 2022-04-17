«Делает ли это Сабурова подлецом? Делает»: Кушанашвили эмоционально высказался о выходке комика в США

Отар Кушанашвили в эфире авторского YouTube-проекта «Каково?!» прокомментировал ситуацию с Нурланом Сабуровым в Америке.

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Напомним, русскоговорящая публика во время гастролей по Штатам буквально приперла комика к стенке, требуя у него на каждом концерте дать конкретику – на чьей он стороне в сложившейся мировой обстановке.

Нурлан Сабуров пытался отшутиться, завести разговор в другое русло и даже признался, что боится за свою семью.

Отар Кушанашвили заметил, что стендапер повел себя непрофессионально – он не смог молниеносно отреагировать на буллинг. Впрочем, и зрители поступили не лучшим образом.

«В обстоятельствах, в которых он поехал в турне по Америке, требовать от юмориста ответа «ты по какую сторону» — дело неблагодарное. «У меня есть семья», — ответил Сабуров. Правильно ли он ответил? Формально – правильно. А неформально – нет, потому что Сабуров должен был прекратить эту деятельность на время пока происходит то, что происходит. Нурлан Сабуров – паренек находчивый, но он находчивый, когда их пятеро в программе «ЧБД» — сказал Отар.

Однако самой позорной для Сабурова ситуацией оказалась история с девушкой в белом платье, облитом красной краской, уверен известный журналист.

«К Сабурову прорывалась девушка с красными пятнами, символизирующими пятна крови, это была арт-акция. Девушку не пускают на сцену и в это время Сабуров говорит то, что означает, что у него крахнуло все человеческое. Он не знал, как реагировать и спросил: «Это что, месячные?»

Этот вопрос теперь стал главным вопросом, который будет преследовать его всю жизнь. Возможно, у этой девушки кто-то погиб, возможно, у нее что-то случилось, и она так сильно переживала. И эта неловкая, как минимум, а как максимум, чудовищная шутка подвела черту на моем отношении вообще к стендаперам. Они вообще не умеют молниеносно реагировать на происходящее. Делает ли это Сабурова подлецом, негодяем? Вы знаете, при всей моей симпатии к «ЧБД», в определенной степени делает – нельзя так глумиться над людьми!» — сказал Отар Кушанашвили.

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