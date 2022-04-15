Алла Михеева покрасовалась в черном платье с прозрачным слоем и кокетливым поясом с золотой пряжкой

Телеведущая Алла Михеева в элегантном черном платье предстала на светском мероприятии —закрытом показе финальных серий сериала режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

В совместном проекте Kion и «Медиаслово» Алла Михеева сыграла одну из заметных ролей.

Наряд, в котором Алла Михеева пришла на показ фильма, оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова.

«Образ Аллы Михеевой абсолютно сдержан, не вызывает нареканий или претензий, — отметила стилист Словена Соколова. — О таком можно сказать: не придраться. О нем не пошушукаешься за спиной. Спокойное платье миди, самого любимого россиянками цвета — черного. Легкое за счет прозрачного слоя. Его дополняют не выходящие из моды лодочки с узким носком.

Прическа и макияж — под стать. Такое платье можно было легко надеть 50 лет назад, сейчас и лет через 30. Вы понимаете, о чем я? Это платье из разряда всегда актуальных. Оно не является ультрасовременным или горячим трендом, которое сражает с первого взгляда, но оно всегда уместно и элегантно.

Хороший выбор, если не надо притягивать взгляды и хайповать, а хочется выглядеть достойно и спокойно. Стоит отметить только одно: по всем правилам цветотипирования, блондинкам больше идут нежные оттенки. Но в данном случае это не ложка, даже не чайная ложечка, дегтя в адрес телеведущей».