«Однозначно дешевит»: Кудрявцева щегольнула в блузке с кружевом и «неудачном» костюме

Телеведущая на съемках предстала в необычном образе, который не скрыл недостатки ее фигуры. На минусы аутфита указала стилист Словена Соколова.

Лера Кудрявцева н скрывает, что почти всю жизнь работает на телевидении. Она оказывалась в самых разных ситуациях. И теперь телеведущая предпочитает все держать под контролем.

Особое внимание она уделяет нарядам. В 50 лет Лера не боится экспериментировать. Она носит как платья с пышными юбками, так и костюмы броским цветов. Но недавно звезда отдохнула в Сочи и призналась, что поправилась.

5 апреля Кудрявцева появилась на съемках. В студии она щегольнула в атласном костюме василькового цвета. Брюки-дудочки подчеркнули ее ноги, а вот жилетка сочеталась с белой блузку, воротник которой украшали кружева.

Ярким акцентом стали красные лодочки. Лера подчеркнула выпирающий живот, на что обратили внимание поклонники. Однако многие восхитились тем, как она выглядит.

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова. Она пояснила, почему наряд оказался не самым удачным.

«Костюм-тройка не выходит из моды. Начиная с великолепного мужского костюма для женщин от Ива Сена Лорана до наших дней. Костюмы в мужском стиле подчеркивают женственность и тонкость. Актуальный мужской костюм — просторный с широкими брюками, объемным жакетом. Как минимум жакет должен быть прямым и удлиненным. На Лере Кудрявцевой костюм очень аккуратненький, практически обтягивающий. Он выглядел бы гораздо интересней, будь жакет более объемным, а брюки уходили бы в пол. Блестящая ткань, возможно, подходит для ТВ программ, так как телевиденье диктует некоторые правила, но однозначно дешевит образ и откидывает на пару десятилетий назад образ в обычной жизни. Отмечу, что костюмы с жилетом подходят худощавым и стройным женщинам. Они красиво смотрятся на голое тело, а также в сочетании с мужской рубашкой. На ведущей блуза с кружевами. Это не лучший выбор для данного костюма. Если мы создаем маскулинный образ, то не надо пользоваться полумерами. Мужской образ надо дожимать до конца. Особенно, когда образ самой героини достаточно женственный. Эта блуза снивелировала этот хороший контраст: красивая нежная героиня VS мужской костюм. Женственной обуви на каблуке было бы для данного образа достаточно. Еще немного о блузе с кружевами в целом. К кружевам, вышивке надо подходить с осторожностью. Даже в дорогих изделиях часто используют недорогие кружева и это всегда очень заметно. Кружева не всегда уместны, они подходят не всякой комплекции. Лере Кудрявцевой кружева идут, но не в данном образе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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