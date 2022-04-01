«Он человек взрослый»: Алла Михеева объяснила, зачем Иван Ургант уезжал в Израиль

Как отметила телеведущая, она догадывается, почему ее коллега посещал другую страну.

Телеведущая Алла Михеева объяснила, почему ее коллега Иван Ургант не так давно уезжал в Израиль.

«Иван Андреевич, наверное, поехал, мы же точно не знаем, скорее всего, лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы». Алла Михеева

По словам Аллы Михеевой, если бы не собака по кличке Шнапсик, которой нельзя летать в самолетах, то она бы съездила к родителям в Сибирь. Телеведущая заметила, что желающих забрать ее собаку к себе на недельку не так много, сообщает womanhit.ru.

Напомним, что на днях в одном из столичных ресторанов видели человека, как две капли воды похожего на Ивана Урганта. Судя по всему, телеведущий уже вернулся из Израиля на родину.

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