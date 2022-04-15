«Было актуально пару сезонов назад»: Анна Снаткина допустила модный промах, облачившись в наряд в стиле 90-х

Актриса Анна Снаткина стала гостьей спецпоказа финальных серий картины режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

На светское мероприятие, организованное онлайн-кинотеатром Kion, Анна Снаткина пришла в наряде в стиле 90-х годов.

Оценила образ звезды экрана модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова, визажист, стилист и культуролог моды.

«За основу этого образа взяты тренды 90-х годов, — отметила стилист Надя Иванова. — Эффект поношенных джинсов, черная косуха, белая футболка — это маст-хэв моды тридцатилетней давности. С точки зрения актуальности. На сегодня 90-е уже покидают модные подиумы. Они были актуальны пару сезонов назад и достаточно активны. И у многих культовых дизайнеров и стилистов мы могли видеть отсылку к этой эпохе. Сегодня это уже не «горячий пирожок», если так можно сказать. Поэтому, с точки зрения горячей актуальности, нет, образ не слишком в тренде.

В образе не хватает аксессуаров, он очень скучен. И есть такая история, когда мы используем ретростили в современных интерпретациях, очень важно их снабжать какими-то современными нотками в дизайне, то есть привносить что-то актуальное, сегодняшнее, делать образ менее историчным.

Я бы дополнила образ какими-то шейными украшениями, может быть, тонкие цепочки, чокер, рокерские серьги или браслеты, широкий ремень.

Образ слишком нейтрален. Внешность Анны Снаткиной может подстраиваться под любой образ. Этот образ для нее неплох, но подчеркивает ее индивидуальность и характер. Одежда все-таки должна рассказывать о нас окружающим, какие мы, писать нашу биографию. Образ скучноват».