«Миниатюрным не подходит оверсайз»: стилист оценил образ Катерины Шпицы, представшей в двубортном пальто в клетку

Актриса Катерина Шпица накануне, 14 апреля, посетила светское мероприятие — закрытый показ последних серий сериала «Обоюдное согласие».

Организатором показа нового фильма режиссера Валерии Гай Германики выступил онлайн-кинотеатр Kion.

На публике Катерина Шпица предстала в двубортном пальто оверсайз в клетку, сочетав его с сумкой и ботинками бежевого оттенка.

Аутфит актрисы для Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов.

«Образ Катерины Шпицы не вызывает вопросов, все вполне гармонично, пальто оверсайз отлично сидит на актрисе, — отметил стилист Руслан Громов. — Бытует мнение, что миниатюрным девушкам не подходит оверсайз, лук Катерины Шпицы наглядно подтверждает обратное. Сумка и обувь в одном цвете подчеркивают нейтральность образа, актриса явно не хотела выделиться среди приглашенных гостей. Это тот самый случай, когда не одежда красит человека, а человек одежду».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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