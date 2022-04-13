В трендах весны: Асмус в пудровом пальто и остромодных сапогах цвета карамели отметилась на побережье

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась, когда снималась в сериале «Интерны». Потом ее копилка пополнилась множеством ролей. Она снялась в фильмах «Текст» и «Китобой». А вот с мужем Гариком Харламовым артистка развелась в 2020 году.

Даже ради дочки Анастасии они не стали сохранять отношения. Примечательно, что после развода звезда стала носить более смелые наряды.

13 апреля Асмус поделилась новыми фото. Она предстала на морском побережье. Актриса решила продемонстрировать стильный весенний лук.

Она была облачена в трикотажное платье с разрезом и кожаные сапоги карамельного цвета с остромодным круглым мысом. Образ завершило плюшевое пальто пудрового цвета. Кристина оказалась у надписи на стеклянном ограждении: «Хочу замуж».

«Фильм „Хочу замуж“ по-прежнему в прокате! Нас посмотрели уже почти миллион человек, и мы месяц не сходим с позиции лидеров!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. К слову, она встречается с новым возлюбленным. Его личность звезда пока скрывает. «Платье классное!», «Прелесть», «Красотка-худышка», «Какая красивая! Наряд зачетный», «Очень модные цвета!», «Как удачно подул ветер», «А сама замуж хочешь?», «Стильно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!