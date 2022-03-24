«Что ты встал? Считай»: Гарик Харламов высмеял изготовителей сахара в России

Шоумен отметил, что цены на этот продукт сильно поднялись.

Шоумен Гарик Харламов в «Телеграм» высмеял изготовителей сахара в России.

Он разместил забавный ролик, на кадрах которого можно увидеть двух мужчин. Рядом с ними на столе огромная сумма денег.

«Что ты встал? Считай» — говорит один мужчина другому. Гарик Харламов пописал ролик: «Изготовители сахара в России в конце рабочего дня».

Напомним, что в России сильно поднялась цена за сахар в последнее время. Во многих магазинах его попросту нет. Федеральная антимонопольная служба уже проводит по этому поводу проверку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.