«Что ты встал? Считай»: Гарик Харламов высмеял изготовителей сахара в России

Шоумен Гарик Харламов в «Телеграм» высмеял изготовителей сахара в России.
Он разместил забавный ролик, на кадрах которого можно увидеть двух мужчин. Рядом с ними на столе огромная сумма денег.
«Что ты встал? Считай» — говорит один мужчина другому. Гарик Харламов пописал ролик: «Изготовители сахара в России в конце рабочего дня».
Напомним, что в России сильно поднялась цена за сахар в последнее время. Во многих магазинах его попросту нет. Федеральная антимонопольная служба уже проводит по этому поводу проверку.
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