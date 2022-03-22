«Забрала после раздела имущества»: Асмус показала, что поделила с Харламовым пополам после развода

Актриса часто возвращается к бракоразводной теме, хотя уже второй год свободна.

Брак Кристины Асмус и Гарика Харламова подошел к концу еще в начале лета 2020 года, но актриса нет-нет да и вернется к теме. То пошутит про причины разрыва, то посмеется над разделом имущества. Впрочем, как и ее бывший муж-юморист, для которого развод стал неисчерпаемым вдохновением для шуток.

На этот раз Асмус показала, какую половину «имущества» забрала у мужа после развода. Оказалось, это лишние объемы на лице.

«Забрала после раздела имущества 50% двойного подбородка», — написала звезда.

Шутки шутками, а после развода Гарик Харламов очень похудел. Похоже, Асмус нисколько не смеется, говоря о втором подбородке.

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