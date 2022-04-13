Информация подтверждена: Нетребко возвращается к концертам и уже значится на афише

Анна Нетребко будет выступать с мужем Юсифом Эйвазовым.

«Моя позиция ясна», — заявила в конце марта оперная певица Анна Нетребко с гражданством Австрии и России. Артистка сказала, что дальше теперь планирует выступать на территории Европы.

После этого Нетребко отправилась в Каир в отпуск в сопровождении мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго.

Звезда свое обещание сдержала. После отказа нескольких европейских театров, судя по всему, за границей к ней отношение изменилось. Уже сейчас Анна Нетребко анонсировала в социальных сетях свое выступление 25 июля в Мадриде на фестивале Universal Music Festival. На сцену певица выйдет с мужем Юсифом Эйвазовым.

На сайте фестиваля имя русской певицы значится в списке подтвержденных артистов.

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