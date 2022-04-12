«Раскаленный воздух»: Нетребко в струящемся пурпурном платье в пол появилась в египетской деревне

Оперная дива устроила себе путешествие. Она познакомилась с местными жителями.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она выступала в самых разных странах. А чтобы было удобно ездить на гастроли, артистка стала жить в Вене.

Обычно ее концерты расписаны на год вперед, но недавно она лишилась работы в одном из знаменитых театров. Певица столкнулась с этим из-за ситуации на Украине. Однако звезда после раздумий устроила себе длительный отпуск.

Теперь Анна много путешествует. Она побывала в Дубае, Азербайджане и прилетела в Египет, где мечтала побывать. Она уже посетила Пирамиды и устроила себе красивый вечер в Каире.

Вместе с ней отдыхают сестра Наталья и сын Тьяго. На этот раз оперная дива поделилась кадрами, на которых оказалась в пустыне. Она посетила местную деревню, где ее радушно приняли местные жители. Нетребко предстала в струящемся платье макси пурпурного цвета и чалме.

«Проезжая египетские деревни», — написала звезда.

А потом она оказалась у гробниц известных фараонов. Среди достопримечательностей были древние скульптуры. Певица призналась, что пришлось много ходить.

«Раскаленный воздух. Мы находимся в долине царей. Это все гробницы фараонов. Гробницы я не снимала, так как считаю, что не стоит этого делать. Тут очень жарко и очень много туристов», — рассказала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая картуш!», «Очень интересный обзор… Удивлена, что так много туристов», «Все время любуюсь вашей красотой, пирамиды и рядом не стояли», «Очень изысканный наряд», «Вы всегда прекрасны», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!