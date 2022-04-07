Алена Водонаева: как главная стерва «Дома-2» строила любовь, от кого родила сына и чем занимается сейчас

Алена Водонаева — одна из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2». Хоть девушка и покинула его ни с чем — без мужа, без обещанного приза в виде подмосковного коттеджа, который строили участники, — но шоу дало ей очень много. В первую очередь это бешеная популярность. Красотка смогла грамотно ее инвестировать в жизни и по сей день остается одной из известных персон шоу-бизнеса.

Алена Водонаева: детство

Будущая звезда реалити Алена Водонаева родилась в Тюмени 2 июля 1982 года в семье врача-ортопеда Юрия Водонаева и преподавателя экономики в университете Ларисы Водонаевой.

Алена — старший ребенок у родителей, у нее есть брат Станислав с разницей в возрасте шесть лет. С детства девочка мечтала о звездной карьере и начала с модельного бизнеса в местном театре моды.

Поступив в Тюменский государственный университет, Водонаева освоила профессию журналиста и стала ведущей криминальных новостей на местном телевидении. Но грезила о более масштабной площадке и летом 2004 года отправилась на кастинг в Москву, где объявили о старте нового реалити-шоу про любовь.

Алена Водонаева: «Дом-2»

Когда на ТНТ состоялась премьера проекта, где одинокие сердца ищут друг друга, реалити сразу заинтересовало Водонаеву. Она решила прийти на шоу к Степану Менщикову. Успешно пройдя кастинг, она смогла завоевать сердце избранника, и они образовали пару. Очень быстро Водонаева стала звездой реалити и одной из самых ярких его участниц за всю историю шоу.

Непростой характер участницы реалити снискал ей славу скандальной стервы. Девушка то и дело устраивала разборки с другими коллегами по телестройке, а также выясняла отношения с бойфрендом.

Но союз с Меньщиковым просуществовал недолго. Через полгода пара распалась к большому огорчению поклонников-телезрителей, которым нравилось наблюдать за отношениями возлюбленных.

После Меньщикова Водонаева строила любовь с Маем Абрикосовым и Антоном Потаповичем. Но укротить темпераментную брюнетку им так и не удалось. В 2007 году летом Водонаева покинула проект по собственному желанию.

Алена Водонаева: карьера

После «Дома-2» карьера Водонаевой как телеведущей пошла в гору. Она стала ведущей проекта «Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ. После него она вела интернет-реалити-шоу Reality Girl, правда, конфликты с соведущим Отаром Кушанашвили стали причиной ухода Водонаевой из проекта. Затем она устроилась ведущей «Голой десятки» на «Рен-ТВ».

В 2011 году вместе с Анфисой Чеховой звезда стала ведущей реалити-шоу «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. После закрытия этого проекта вела передачу на интернет-канале «Популярный доктор». Осенью того же года она в качестве участницы появилась на игре «В темной, темной комнате», попробовала свои силы в «Жестоких играх» на Первом канале, а зимой стала ведущей шоу «Горячая автомойка» на канале «Перец».

В 2012 году Алена Водонаева стала вести шоу «Каникулы в Мексике – 2» на MTV, где участники также строили любовь, но в жаркой стране. Также она поучаствовала в интернет-проектах Russia.ru, вела шоу «Интервью с Аленой Водонаевой», где беседовала с разными известными людьми вроде Олега Тинькова, Сергея Минаева и других.

С сентября 2016 года по декабрь 2017 года Водонаева была ведущей на музыкальном канале RU.TV, вела шоу «Пара нормальных» вместе с экстрасенсом Зираддином Рзаевым, а также программы «Стол заказов» и «Тема».

Алена Водонаева: другие проекты

Как участница Водонаева появилась в 2013 году в проекте «Танцы со звездами» на «России 1». Пару красотке составил танцор Евгений Папунаишвили, и они успешно проявили себя — заняли второе место.

В 2014 году экс-звезда «Дома-2» появилась на площадке спортивно-игрового шоу «Дуэль» на телеканале «Россия-2». Здесь пару Водонаевой составил актер Александр Константинов, и они смогли стать вторыми по итогам проекта.

В 2022 году Алена Водонаева стала участницей экстремального шоу «Звезды в Африке», Второй сезон телепроекта ТНТ тоже проходил в Лимпопо, и звезда там быстро снискала среди коллег славу стервы и интриганки. Впрочем, заговоры и коалиции против неугодных имели место быть в действительности. До финала звезда не дошла, на полпути выбыла.

Алена Водонаева: личная жизнь

Личная жизнь Алены Водонаевой столь же богата, как и ее светские и карьерные успехи. Помимо романов на периметре «Дома-2», звезда отметилась несколькими союзами за его пределами.

Сразу после ухода с телестройки Водонаева стала встречаться сначала с клавишником группы Plazma Максом Постельным. Но отношения быстро исчерпали себя.

Затем возникли отношения с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Он оказался на пять лет старше нее, сделал ей предложение, и пара сыграла свадьбу в 2009 году. Пышное торжество жених и невеста провели в одном из московских ресторанов, пригласив избранный круг родных и близких.

В августе 2010 года Водонаева впервые стала мамой. Она подарила мужу сына Богдана. Только брак это не укрепило, наметился раскол, приведший к разводу в 2013 году.

Позже Водонаева признавалась подписчикам в соцсетях, что по-настоящему любила именно Малакеева. «Ради кого из своих мужчин вы были готовы на все?» — как-то поинтересовались поклонники, на что Алена ответила: «Только ради первого мужа».

Развод выбил Водонаеву из колеи. Отношения, которые заводила Алена, не были крепкими и длительными. У нее были романы с предпринимателем Юрием Анде, гонщиком Артемом Маркеловым, питерским тусовщиком Славой Пантеровым, татуировщиком Антоном Коротковым, рэпером Олегом Нечипоренко.

Но второй раз замуж светская львица вышла за диджея Алексея Косинуса, настоящая фамилия которого — Комов. В 2017 году они сыграли свадьбу в России, ровно через год — в Лас-Вегасе. Но в 2019-м пара развелась. Причину Водонаева объяснила в одном из интервью: мол, не оправдал ожиданий и так и не стал полноправным членом ее с сыном семьи.

После развода Водонаева недолго была одна. В интервью «Алена, блин!» девушка разоткровенничалась: у нее появился любовник, который моложе нее – ему 23 года, и он достаточно обеспечен, чтобы баловать знаменитую пассию. Но он довольно быстро ей приелся. И Новый год она встречала уже в компании другого мужчины, похожего, по ее словам, на Иисуса.

С того времени звезда скрывает свою личную жизнь, стараясь вести ее вдали от посторонних. Есть ли сейчас кто-то в ее сердце или рядом, она не признается.

Алена Водонаева: внешность, пластика

Звезда реалити всегда уделяла большое внимание своей внешности. Красавице повезло от природы: у нее высокий рост — 176 см, вес — 58 кг, пышный бюст, точеная талия. Однако и она прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы подчеркнуть свою красоту.

Например, Водонаева не стала скрывать, что сделала маммопластику, уменьшив свой бюст на два размера. Девушка жаловалась на боли в спине из-за слишком массивного груза и исправила это.

Также среди улучшений внешности у Водонаевой — челюсть. Девушка исправила прикус и сделала свое лицо более симметричным. Кроме того, красотка регулярно посещает косметолога и поддерживает свою молодость при помощи уходовых процедур.

Алена Водонаева: горячие фото

Соблазнительные формы Водонаевой всегда вызывали восторг у противоположного пола и зависть у прекрасной половины соотечественниц. И красотка этим пользовалась. Например, одна из последних горячих съемок у нее прошла в 2018 году в возрасте 35 лет, где она показала, каким красивым остается ее тело, снявшись для мужского журнала Maxim.

Кроме того, в портфолио длинноногой красотки немало пикантных фотосессий не только для Maxim и Playboy, но и в соцсетях. Она не скупится на снимки в бикини и провокационные ракурсы, чему особенно рада мужская часть фолловеров.

Алена Водонаева: бизнес, блог, книги

Звезда реалити озаботилась тем, чтобы стать бизнесвумен. В 2012 году она основала бренд бижутерии и одежды A_religion. В 2017 году звезда стала дизайнером собственной марки одежды «8 SFERA». А в 2018 году она открыла свой салон красоты на Новом Арбате — LAVU Beauty, а вскоре — еще несколько филиалов.

Кроме того, Водонаева стала блогером. Красотка завела свой канал на YouTube, где записывала новостные выпуски и делилась собственным мнением на ту или иную громкую тему.

Стала светская львица и писательницей. В 2018 году Водонаева издала книгу «Голая», ставшую бестселлером. «Библия счастливой жизни», как автор ее позиционировала, рассказывает биографию красотки.

Алена Водонаева: скандалы

Склочный характер светской львицы постоянно толкает свою хозяйку на скандалы. Например, не многие еще забыли, как Ксения Бородина обвинила Алену Водонаеву в том, что та якобы крутила шашни с ее мужем Курбаном Омаровым.

Звезда реалити в интервью «Ходят слухи» опровергла заявления Бородиной. А позже, уже в шоу «Алена, блин!» поведала, что сплетничала за спиной у Бородиной о ее отношениях с супругом.

Еще один громкий скандал, надолго ставший федеральной повесткой в прессе, был связан с рассуждениями Водонаевой о получателях материнского капитала. Мол, в погоне за обещанным за третьего ребенка миллионом рожать будут «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло». За фразу быстро зацепились, снежный ком докатился до властей.

Мнение Водонаевой зацепило спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он назвал ее бесстыдницей и предложил оштрафовать за оскорбление народа на 100 млн рублей.

Столь повышенной внимание Водонаеву напугало. Она даже признавалась в интервью Ирине Шихман, что не знает, как быть.

«Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: «А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?» — призналась звезда.

Сказанное Водонаевой о «рожающем быдле» было направлено на лингвистическую экспертизу, инициаторы хотели разобраться, действительно ли это оскорбительно для людей. Завели дело, звезде грозила статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и вызывали Водонаеву в суд.

Алена Водонаева сейчас

В настоящее время Алена Водонаева стала больше заботиться о собственном здоровье. В 2021 году весной она напугала поклонников, когда сообщила, что перенесла микроинсульт. Вскоре последовал еще один удар — транзиторная ишемическая атака.

Эти ухудшения в самочувствии для Водонаевой стали поводом для госпитализации. Девушка поправила здоровье и нашла объяснение этим несчастьям: стресс, перенапряжение и недосыпы, а еще и авиаперелеты, которых она боится до жути, сделали свое дело.

В 2021 году Водонаева стала дипломированным журналистом. Она окончила МГУ с красным дипломом и гордо похвасталась этим своим подписчикам в соцсетях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.