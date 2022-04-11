Скрыла изъяны: Бузова в черном комбинезоне с вырезом и модной косухе вышла на улицу

Ольга Бузова уже длительное время работает на телевидении. Она привыкла постоянно находиться под прицелом камер. Телеведущая не скрывает, что любит проводить время на съемках.

Однако в этом году она позволяет себе больше отдыхать. Артистка ездила в Дубай, а также не раз виделась с родными. Если в последнее время она активно давала концерты, то 11 апреля весь день звезда посвятила делам.

Обычно Ольга часто носит платья и костюмы на съемках. А вот в обычной жизни она выбирает практичные, но стильные образы. Если накануне телеведущая щегольнула в кожаных шортах и ботфортах, то 11 апреля она решила продемонстрировать новый монохромный лук.

Бузова предстала в комбинезоне с вырезом и косухе. Она дополнила образ туфлями и сумкой Louis Vuitton. Звезда устроила дефиле на улице. Она поправилась, но наряд скрыл ее изъяны фигуры.

Она успела посетить занятие по игре на фортепиано, а также пришла на встречу. Телеведущая назвала ее важной, но подробности пока не раскрыла.

«Я начала ходить на уроки фортепиано. Мало кто знает, но в детстве в начальных классах, я умела играть! Родители даже на день рождения подарили мне настоящий рояль. Но бросила, а сейчас жалею… Всегда была мечта играть по вечерам своей семье или друзьям на пианино…в своей квартире у камина… Квартира почти готова, на уроки пошла, друзья есть…осталось только создать семью! Всему свое время», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Просто чудо», «Мне нравится все», «Очень элегантно», «Новый стилист прям радует», «Какой наряд! Высокая, статная леди», «Любуемся вами», «Без макияжа прихорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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