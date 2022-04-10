Принарядилась для ночи: Бузова в коротком платье и ботфортах отправилась в ночной клуб

Ольга Бузова за последние годы стала не только известной телеведущей, но и певицей. Она активно записывает новые треки и снимает клипы. Лишь в личной жизни 36-летняя артистка не преуспела.

Она развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым пять лет назад. А потом пережила роман с блогером Давой. Теперь телеведущая не перестает работать над собой, чтобы выглядеть привлекательно.

Не так давно Ольга на съемках покрасовалась в романтическом платье, а вот в обычной жизни ее все чаще можно увидеть в спортивном костюме. Она также любит ходить на хоккейные матчи.

А вот 9 апреля артистка вернулась из поездки в Волгоград и решила отправиться в клуб. В лифте Бузова предстала в легком коротком платье и косухе. Дерзкий лук дополнили ботфорты и миниатюрная сумка. Она сделала пышные локоны и макияж с акцентом на глаза.

Наряд подчеркнул ее ноги. Телеведущая была в предвкушении ночи. Однако она не стала скрывать, что идет в ночной клуб, чтобы там выступить.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красивая», «Ого, как хороша», «Не коротко?», «Едва прикрыла», «Ох, ну будет горячо», «Какая Оля нарядная», «Слов нет», «Ого, какая ты стала», «Мне так нравится все в этом наряде», «Ой, кто-то будет танцевать и веселиться» ,- прокомментировали кадры пользователи Сети.

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