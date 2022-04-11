В трендах весны: Бузова в кожаных шортах-бермудах и ультрамодных ботфортах похвасталась лифтолуком

Ольга Бузова является известной телеведущей и певицей. Она регулярно принимает участие в съемках и выступает на публике. Порой стилисты подбирают для нее романтические платья или дерзкие костюмы.

Ольга в последнее время стала чаще устраивать выходные и посвящать время новым занятиям. Она танцует, ходит в спортзал и записывает новые треки. Примечательно, что звезда теперь еще и играет на пианино.

11 апреля Бузова решила весь день посвятить личным делам. Она успела покрасоваться в новом наряде. Телеведущая облачилась в кожаные шорты-бермуды и блузку под зебру.

Лук завершили кожаные ботфорты с круглым мысом. Она взяла с собой сумку Louis Vuitton. Артистка покрасовалась перед камерой в лифте. Ольга предпочла сделать голливудскую волну, а вот макияж был в нюдовых тонах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Наряд скрыл ее изъяны фигуры и подчеркнул ноги. Бузова поддержала тренд на косухи и кожу. Ботфорты также актуальны в этом сезоне, их носит даже Алсу. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая классная», «Просто чудо», «Ох, какая», «А мне нравится твой стиль все больше», «Кожаные шорты крутые», «Тебя Африка не отпускает?», «Бесподобная», «Наряд крутой», «А сумка опять люкс, может, откажешься?», «Красиво, макияж хороший», — прокомментировали пост подписчики.

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