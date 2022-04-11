Это у нее четверо внуков? 57-летняя Ирина Агибалова подчеркнула стройность в черном платье по фигуре

57-летняя экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова когда-то была довольно корпулентной дамой. Но она активно потрудилась над собой и в своем возрасте выглядит роскошно.

Ирина Агибалова стройна и хороша собой. Ей идут наряды, которые подчеркивают фигуру. В микроблоге Ирина Агибалова поделилась видео, на котором позирует в черном платье длины миди с разрезом сбоку.

Наряд подчеркнул хрупкий стан Ирины Александровны и продемонстрировал все достоинства ее фигуры.

«С этим платьем я точно не ошиблась. Здесь есть разрез, но он очень деликатный. Мне нравится длина рукава, нравится, что здесь под горлышко. Шея выдает возраст женщины, но не в моем случае, все прикрыто. Такое все изящное», — говорила в кадре Ирина Агибалова.

Очевидно, что ей нравится не только сам наряд, но и то, какие ощущения она получает, надев его на себя.

Напомним, у Ирины Агибаловой четверо внуков, которых ей подарили две дочери — Ольга Гажиенко и Рита Агибалова.

Малышей в семье будет еще больше, ведь у Ирины Александровны есть еще младший сын Олег. Он пока не женат, встречается с девушкой.

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